كريتشيكوفا تتجاوز أوستابنكو لتبلغ قبل نهائي ويمبلدون

بلغت باربورا كريتشيكوفا الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها الأربعاء تحت سماء صافية بفوزها 6-4 و7-6 على المصنفة 13 ايلينا أوستابنكو في مواجهة بين بطلتين سابقتين في فرنسا المفتوحة.

وحافظت التشيكية كريتشيكوفا المصنفة 31 على هدوئها من الخط الخلفي وأجبرت منافستها على ارتكاب 35 خطأ سهلا خلال المباراة مع انهيار محاولة أوستابينكو للحصول على لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى منذ أول لقب لها في عام 2017، على الملعب رقم 1 والذي، في مناسبة نادرة في هذه البطولة، كان سقفه مفتوحا.

وكانت أوستابينكو (27 عاما) تلعب إرسالها بقوة لكنها واجهت صعوبات في استغلاله ونجحت بتحقيق نقاط في أقل من 50 بالمئة من إرسالها الأول خلال المجموعة الأولى.

وكسرت كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة عام 2021، إرسال منافستها في الشوط الثالث وواصلت لتفوز بالمجموعة الأولى.

ونجحت أوستابينكو في كسر إرسال منافستها في المجموعة الثانية ووسعت تقدمها إلى 4-1. ورغم ذلك فإنها تراجعت مرة أخرى لتنجح كريتشيكوفا في الفوز بأربعة أشواط متتالية لتتقدم 5-4.

ووصلت المجموعة الثانية إلى شوط فاصل ولعبت كريتشيكوفا ضربة مذهلة لمست الخط لتكسر إرسال منافستها وتواصل طريقها نحو الفوز. لتحقق انتصارها الأول على اللاعبة اللاتفية في آخر أربع مواجهات بينهما.

وتلعب التشيكية أمام إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 في قبل النهائي.