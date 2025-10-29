كريستال بالاس يسحق ليفربول بثلاثية في الدور الرابع لكأس الرابطة

سجل إسماعيلا سار مهاجم كريستال بالاس هدفين ليقوده لفوز مفاجئ 3-صفر على ليفربول المتعثر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء لتتواصل معاناة فريق المدرب أرنه سلوت.

وتفوق نيوكاسل حامل اللقب 2-صفر على توتنهام هوتسبير وفاز أرسنال 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، وانتفض مانشستر سيتي ليفوز 3-1 على سوانزي سيتي المنافس في الدرجة الثانية وتغلب تشيلسي 4-3 على ولفرهامبتون واندرارز.

وفي أنفيلد، أراح سلوت معظم لاعبيه الأساسيين ـ كما فعل باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى التي لعبت اليوم الأربعاء ـ وتكبد الخسارة السادسة في آخر سبع مباريات بكل المسابقات.

وكانت المباراة متكافئة نسبيا قبل أن يسجل سار هدفا في الدقيقة 41 عندما حاول جو جوميز تشتيت الكرة لكنه مررها إلى اللاعب السنغالي الذي أطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، ضاعف سار تقدم الضيوف قبل ثوان من نهاية الشوط الأول عندما استغل تمريرة رائعة من ييريمي بينو.

ولعب ليفربول بعشرة لاعبين بعدما تلقى أمارا نالو البطاقة الحمراء في الدقيقة 79 بعدما عرقل جاستن ديفيني، وكانت هذه هي البطاقة الحمراء الثانية لنالو في مباراتين مع الفريق الأول.

وأضاف بينو الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 88.

وتأهل نيوكاسل إلى دور الثمانية بعدما افتتح فابيان شار التسجيل في الشوط الأول وضاعف نيك فولتماده تقدم فريقه في الشوط الثاني ليطيح بتوتنهام في أجواء مثيرة على ملعب سانت جيمس بارك.

وفي ملعب الإمارات، افتتح إيثان نوانيري (18 عاما) التسجيل لفريق ميكل أرتيتا في الدقيقة 57 عندما استغل تمريرة من مايلز لويس سكلي.

وضاعف بوكايو ساكا تقدم أرسنال في الدقيقة 76 عندما انقض على كرة مرتدة من جيسون ستيل.

وفي مباراة أخرى، باغت سوانزي سيتي منافسه مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 12 عن طريق جونسالو فرانكو.

لكن جيريمي دوكو عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وسجل عمر مرموش هدف التقدم في الدقيقة 77 عندما تفوق على الرقابة الدفاعية ثم سدد في سقف المرمى قبل أن يحسم رايان شرقي الفوز بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدا تشيلسي في طريقه لتحقيق فوز ساحق على ولفرهامبتون بأهداف أندريه سانتوس، وتيريك جورج، وإستيفاو، ليتقدم بنتيجة 3-صفر. لكن ولفرهامبتون أظهر بعض الحيوية في الدقائق الأخيرة، وسجل ديفيد مولر وولف هدفين، وسجل تولو أروكودار أيضا.

وسجل جيمي جيتنز هدفا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليضمن فوز تشيلسي الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ليام ديلاب في الدقيقة 86.