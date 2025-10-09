كريستانتي يأمل أن يوقف اتفاق إسرائيل وحماس مقاطعة المشجعين لمباراة إيطاليا

يأمل برايان كريستانتي لاعب وسط إيطاليا أن يؤدي الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاوم الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس إلى امتلاء المدرجات في مباراة منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد المنتخب الإسرائيلي.

وتستضيف إيطاليا نظيرتها إسرائيل في مدينة أوديني يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يكون عدد الموجودين خارج ملعب “فريولي” أكثر من الحاضرين داخله، حيث من المتوقع تجمع مجموعات كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المدينة.

وحتى يوم الأربعاء ووفقا للاتحاد الإيطالي للعبة، تم بيع 4000 تذكرة فقط لملعب يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج.

ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا لوقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال كريستانتي للصحفيين “نحن جميعا سعداء للغاية بهذا الخبر الذي صدر هذا الصباح.

“هذا ما كنا نريده جميعا، ونأمل أن يكون الملعب ممتلئا في أوديني لأننا بحاجة إلى دعم جماهيرنا ليمنحونا دفعة إضافية، تلك الطاقة التي تأتي من ملعب ممتلئ يهتف لنا، كما اعتادوا دائما”.

واستشهد أكثر من 67 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي اندلع بعد اقتحام مسلحين بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وواجهت إيطاليا منتخب إسرائيل أيضا في أوديني في أكتوبر تشرين الأول الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، بحضور جماهيري بلغ 11700 مشجع فقط، إذ أدت الاحتجاجات والمقاطعات والإجراءات الأمنية المشددة إلى عزوف العديد من الجماهير عن الحضور.

وبعد عام، ومع تصاعد الإضرابات العامة والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء إيطاليا، ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ميلانو وروما، فإن التوترات المحيطة بالمباراة أصبحت أكبر.

وفازت إيطاليا بنتيجة 5-4 على منتخب إسرائيل في اللقاء الذي جمعهما في ملعب محايد بمدينة ديبرتسن في المجر في سبتمبر أيلول، حيث أدار عدد قليل من الجماهير الإيطالية ظهورهم للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

وقبل الوصول إلى إيطاليا، سيلعب منتخب إسرائيل ضد النرويج في أوسلو يوم السبت، بينما تحل إيطاليا ضيفة على إستونيا في نفس اليوم.

وتتصدر النرويج المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، متساوية مع منتخب إسرائيل الذي لعب مباراة واحدة أكثر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم العام المقبل، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.