كريم بنزيما يُقلق جماهير الاتحاد السعودي حول مستقبله: لا يمكنني التحدث

بينما أكد مرارا وتكرارا سعادته في السعودية إلا أن تصريح الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، الأخير يحمل بعض القلق حول مستقبله في دوري روشن.

الفرنسي كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني، لكنه تعرض لعدة أزمات مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وضعته في موقف محرج أمام الجماهير، خاصةً وأنه اضطر للتدرب بشكل انفرادي لفترة.

لكنه أكد أكثر من مرة انتهاء تلك الأزمة، نافيًا ما تردد عن طلبه العودة لأوروبا خلال الميركاتو الشتوي الماضي إلا أن المستقبل يبدو أنه يحمل ما هو عكس ذلك..

بنزيما تم سؤاله عن مستقبله في السعودية من قبل مراسل برنامج “رياضة سكوب”، ليرد بشكل غير حاسم: “سنرى ما سيحدث في مستقبلي، سنرى ما سيحدث، لا يمكن أن أتحدث الآن بما سيحدث مستقبلاً، لا أعلم ذلك”.

عقد “الحكومة” بالأساس مع النادي الجداوي ممتد لنهاية موسم 2025-2026، لكن ربما سوء الحظ الذي يواجهه مع النمور يدفعه للرحيل قبل هذا الموعد.

من ناحية حصيلة الأهداف، فقد سجل بنزيما 12 خلال 22 مباراة في مختلف البطولات مع الاتحاد – حتى الآن – وصنع ستة آخرين.