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كسر في الساق يجبر "دالاس" لاعب ليدز يونايتد على الاعتزال

منذ 29 ثانية
ستيوارت دالاس

ستيوارت دالاس

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أعلن نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم واللاعب ذاته (الأربعاء 10-4-2024) أن مدافعه ستيوارت دالاس اضطر للاعتزال عن عمر يناهز 32 عاما بعد فشله في التعافي من كسر في الساق.

ولم يلعب دالاس القادم من أيرلندا الشمالية، والذي أصيب أثناء التحام مع جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة في عام 2022، مع ناديه أو منتخب بلاده منذ ذلك الحين.

وقال دالاس في بيان “على مدى العامين الماضيين، عمل فريق ليدز يونايتد الطبي، إلى جانب الجراحين الرائعين في لندن، بلا كلل لمساعدتي على التعافي من الإصابة التي تعرضت لها.

“للأسف وعلى الرغم من بذلهم لقصارى جهدهم وعدم تقدم حالة جسدي بالشكل الذي نحتاجه، يجب علي الآن قبول حقيقة أن ركبتي عانت من ضرر لا يمكن إصلاحه ولن أعود للعب كرة القدم الاحترافية.

“دمرني هذا الخبر بالطبع”.

وخاض دالاس 266 مباراة مع ليدز، مما ساعد النادي على الصعود إلى الدوري الممتاز في موسم 2019-2020، ولعب 62 مباراة مع منتخب بلاده.

وقال النادي “ستيوارت هو رمز ليدز يونايتد وسيكون موضع ترحيب منا دائما في إيلاند رود.

“ستظل مساهمته في الذاكرة لفترة طويلة وقد عزز مكانته في التاريخ”.

    المصدر :
  • رويترز

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