كفيتوفا تودع الملاعب بعد خروجها المبكر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ودعت بطلة ويمبلدون مرتين بترا كفيتوفا ملاعب التنس بشكل مؤثر اليوم الاثنين بعد هزيمتها في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قائلة إنها فخورة للغاية بصمودها وانتصاراتها الكبرى خلال مسيرتها التي لا تُنسى والتي استمرت لعقدين.

وعادت التشيكية البالغة من العمر 35 عاما إلى المنافسات في وقت سابق من الموسم الجاري بعد فترة غياب لظروف الأمومة استمرت 17 شهرا وأعلنت قبل بطولة ويمبلدون أنها ستنهي مسيرتها في نهاية آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام في نيويورك.

وأحرزت كفيتوفا 31 لقبا – بما في ذلك لقبي ويمبلدون في عامي 2011 و2014 – ووصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، وهو الأعلى لها، ولكن سيتم تذكرها أيضا عبر عودتها الشجاعة إلى التنس بعد إصابة خطيرة في اليد تعرضت لها خلال جريمة سطو على منزلها في عام 2016.

وخسرت كفيتوفا آخر مباراة لها 6-1 و6-صفر أمام الفرنسية ديان باري قبل أن تذرف الدموع خلال تكريمها على أرض الملعب.

وقالت كفيتوفا للصحفيين بعدها “أعتقد أنني سأكون أكثر فخرا بالعديد من الأمور، وخاصة التي تتعلق بالجانب الذهني. في جميع المواسم، وهي مواسم طويلة للغاية، كنت قادرة على التعامل مع هذا (الجانب الذهني) حتى مع بعض الإصابات والوعكات الصحية”.

وأضافت “فخورة للغاية بكيفية تعاملي مع الضغط، وعدد المرات التي كنت فيها ضمن المصنفات العشر الأوليات. كان الأمر مميزا. لم أصل لصدارة التصنيف العالمي، لكن اللقبين في البطولات الكبرى كانا أكثر أهمية لي من صدارة التصنيف العالمي”.

وقالت كفيتوفا إنها فكرت لفترة وجيزة في الغياب عن بطولة أمريكا المفتوحة بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، لكنها تمسكت بإنهاء مسيرتها بطريقتها الخاصة.

وأضافت “أردت أن ألعب هنا، وأنهي الموسم في إحدى البطولات الكبرى وليس لأن فيروس كورونا أصابني… أنا سعيدة للغاية (بفعل هذا)”.