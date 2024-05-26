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"كلوب بروج" يفوز بلقب الدوري البلجيكي بعد انتفاضة متأخرة في الموسم

منذ 5 دقائق
لاعبو نادي كلوب بروج

لاعبو نادي كلوب بروج

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توج كلوب بروج انتفاضة متأخرة هذا الموسم ليفوز بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم بعد تعادله دون أهداف على ملعبه مع جاره سيرل بروج اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، ليحقق لقبه السادس في آخر تسعة مواسم.

وبهذا التعادل أنهى كلوب بروج الموسم متفوقا بنقطة واحدة على يونيون سان جيلواز وثلاث نقاط على أندرلخت اللذين كانا يأملان في الفوز بالبطولة في اليوم الأخير من الموسم.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 50 نقطة مقابل 49 نقطة ليونيون بعد فوزه 2-صفر خارج ملعبه على ريسنج جينك لكن أندرلخت خسر 3-1 خارج ملعبه أمام رويال أنتويرب بطل الموسم الماضي وتجمد رصيده عند 46 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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