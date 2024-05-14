كلوب يثني على شخصية ليفربول بعد تعادل مثير مع أستون فيلا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه أظهر شخصية رائعة هذا الموسم بعد تعادله 3-3 مع مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وداع الجماهير في آخر مباراة له خارج أرضه.

وبدا ليفربول في طريقه لحصد الثلاث نقاط في مباراة كلوب قبل الأخيرة عندما تقدم 3-1 قبل أن يسجل البديل جون دوران هدفين في الدقيقتين 85 و88 ليخرج كل فريق بنقطة من مباراة أمس الاثنين.

لم يحظ كلوب بالغناء فقط من جماهير ليفربول الذي رافقت الفريق إلى ملعب أستون فيلا والتي أشادت بفترته التي استمرت تسع سنوات مع النادي، بل تلقى أيضا تصفيقا حارا من جماهير الفريق المضيف أثناء توجهه إلى نفق ملعب فيلا بارك.

وقال كلوب للصحفيين “أعلم أن هذه هي المرة الأخيرة ولكن لا أشعر بذلك. الجماهير التي رافقت الفريق إلى هنا (ملعب فيلا بارك) دائما مجانين. إنها علاقة رائعة”.

وبعد أن رفع ليفربول كأس رابطة الدوري في فبراير شباط الماضي، بدا وكأن الفريق يمكنه الفوز بلقب الدوري، لكن آمال فريق كلوب تبددت بعد سلسلة من النتائج السيئة الشهر الماضي.

وبالنظر إلى موسمه، قال المدرب الألماني إن احتلال المركز الثالث لا يزال أمرا يدعو للفخر. وأضاف “من أين أتينا (المركز الثالث) إنه مركز جيد أيضا.

“بالنسبة لي، قصة الموسم هي أن اللاعبين يتمتعون بشخصية جيدة حقا ونهج مثير – ولهذا السبب كنا هنا اليوم (أمس) ولهذا السبب لدينا الآن 79 نقطة.

“لست سعيدا بهذا الأمر، لكن من الواضح أنه كان علينا أن نقبل لمدة أسبوع أو أسبوعين أننا لا نستطيع أن نكون الأفضل أو ثاني أفضل فريق في الدوري، (لكن) هذا أساس جيد للمستقبل وهذا كل شيء يمكنك أن تطلبه”.

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد المقبل في المباراة الأخيرة للمدرب الألماني في أنفيلد.