"كلوب" يحقق نجاحا سريعا على إنستجرام عشية مباراة ليفربول الأخيرة

لم يكن يورجن كلوب، مدرب ليفربول المنتهية ولايته، مشهورا على الإطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنه غامر اليوم السبت قبل مباراته الأخيرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحقق على الفور نجاحا كبيرا عبر إنستجرام.

وأعلن كلوب في يناير كانون الثاني أنه سيغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، وشكلت الأشهر القليلة الماضية استعدادا لمباراته الوداعية على ملعب أنفيلد حيث سيواجه ولفرهامبتون واندررز غدا الأحد.

في عام 2020، قال كلوب في مقابلة إنه لم يفهم مطلقا وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه بات “كبير جدا” في السن للتعامل معها، لكن المدرب البالغ من العمر 56 عاما لديه الآن حساب تم التحقق منه على إنستجرام والذي جمع بالفعل أكثر من 750 ألف متابع.

وقال كلوب في أول مشاركة له على حسابه وهو ينظر إلى إرثه في ليفربول “الرحيل عن هذا المكان الرائع أمر صعب، لكنني أريد البقاء على اتصال معكم.

“وحتى عندما لا أكون من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرني الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في ذلك.

“لذا، ها نحن ذا. إلى اللقاء!”.

ويغادر كلوب ليفربول بعد ما يقرب من 500 مباراة، وفاز بألقاب بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول مع النادي، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.