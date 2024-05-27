الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلوب يستقر في إسبانيا قبل الانتقال لـ"قصر الأحلام"

منذ 56 دقيقة
يورغن كلوب

يورغن كلوب

A A A
طباعة المقال

يمضي مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب إجازة الصيف في إسبانيا، عقب أيام قليلة من مغادرة ملعب آنفيلد، بعد 9 سنوات من وصوله.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن المدرب الألماني يعيش مع زوجته في فندق فخم في مايوركا، بينما ينتظر الانتهاء من التجديدات في الفيلا التي اشتراها عام 2022.

وعبر حسابه الجديد على “إنستغرام”، أعرب كلوب عن امتنانه للحب الذي تلقاه في الأيام الأخيرة مع وصوله إلى إسبانيا.

ويقيم المدرب الألماني في فندق ” Kimpton Aysla” بمايوركا، والذي تبدأ أسعار الغرف من 250 يورو في الليلة، ويمكن أن تصل إلى نحو 3000 يورو للجناح الرئاسي، رغم أن السعر قد يرتفع حسب الوقت من العام.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب اشترى قصر الأحلام له ولزوجته في سانتا بونسا في يونيو 2022، وهو منزل قيد الإنشاء باستثمار يبلغ 3.9 مليون يورو.

وتبلغ مساحة المنزل ما يزيد على 5 آلاف متر مربع، ويضم حمام سباحة وحديقة وسكن بـ5 غرف نوم و5 حمامات ومنطقتين للضيوف.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

كارلو انشيلوتي
أنشيلوتي يبث روح التفاؤل في صفوف ريال مدريد قبيل نهائي دوري الأبطال
فريق ساوثهامبتون
ساوثهامبتون يحقق الفوز الأغلى حول العالم
حارس مانشستر سيتي "إيدرسون"
أنظار الأندية السعودية تتجه لضم حارس مانشستر سيتي إديرسون

الأكثر قراءة

مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
إيلون ماسك
إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!
الدمار في رفح
غزة تحت النار
كاتب إسرائيلي يكشف عن خيار وحيد لإنقاذ "إسرائيل" من الهاوية