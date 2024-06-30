كندا تتقدم في كوبا أمريكا بعد التعادل مع تشيلي

تعادلت كندا مع تشيلي التي طرد أحد لاعبيها من دون أهداف في وقت مبكر من اليوم الأحد لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وتتأهل لدور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم بينما احتل منتخب تشيلي المركز الثالث وخرج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2004.

ورفع التعادل رصيد كندا إلى أربع نقاط في المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة التي سبق وضمنت التأهل إلى دور الثمانية.

وأنهت تشيلي، حاملة لقب كوبا أمريكا مرتين البطولة بنقطتين واحتلت بيرو المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأصبحت مهمة تشيلي، التي كانت بحاجة للفوز وانتظار نتائج في صالحها من المباراة الأخرى في المجموعة بين الأرجنتين وبيرو، أكثر صعوبة بعد حصول جابرييل سوازو على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27 بسبب عرقلة ريتشي لاريا.

وفي مباراة كانت فيها الفرص قليلة ومتباعدة، نجح حارس مرمى تشيلي جابرييل أرياس في التصدي لتسديدتين من الكنديين ستيفن أوستاكيو وتاجون بوكانان، بينما تصدى حارس كندا ماكسيم كريبو ببراعة لمحاولة من أليكسيس سانشيز.

واعتقدت كندا أنها تقدمت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق البديل تاني أولواسي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.