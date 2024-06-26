كندا تهزم عشرة لاعبين من بيرو 1-صفر وتعزز آمالها في التأهل للأدوار الإقصائية بكوبا أمريكا

‭ ‬ساعد هدف سجله المهاجم جوناثان ديفيد في الشوط الثاني كندا على تحقيق الفوز 1-صفر على بيرو التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين في المجموعة الأولى لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الثلاثاء لتعزز آمالها في التأهل لمراحل خروج المغلوب.

وبينما استحوذت كندا على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، لاحت لبيرو أخطر الفرص إذ تصدى حارس كندا ماكسيم كريبو لمحاولة بييرو كيسبي فيما ألغى الحكم هدفا سجله جيانلوكا لابادولا بسبب التسلل.

وتحول الزخم لصالح كندا بعد الاستراحة في أعقاب طرد مدافع بيرو ميجيل أراوخو بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل عنيف قبل أن يسجل ديفيد مهاجم ليل الهدف بهدوء في الدقيقة 74 لينهي هجمة مرتدة سريعة.

وأنقذ كريبو منتخب كندا في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حرم مرتين البديل باولو جيريرو من التسجيل ليحقق الفريق القادم من أمريكا الشمالية فوزه الأول على الإطلاق في كأس كوبا أمريكا.

وتحتل كندا المركز الثاني بثلاث نقاط خلف الأرجنتين التي تملك ست نقاط.