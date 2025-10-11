كوانساه خارج تشكيلة إنجلترا أمام لاتفيا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت غياب جاريل كوانساه عن مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، على أن يعود اللاعب إلى ناديه باير ليفركوزن.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي طبيعة الإصابة التي يعاني منها اللاعب (22 عاما)، لكنه عاد إلى النادي الألماني كإجراء احترازي.

ومدافع ليفربول السابق أحد الركائز الأساسية في دفاع ليفركوزن هذا الموسم، لكنه لم يشارك في فوز إنجلترا 3-صفر على ويلز وديا في ملعب ويمبلي يوم الخميس الماضي.

وأضح الاتحاد الإنجليزي أنه لا يعتزم استدعاء أي لاعبين جدد قبل أن يحل الفريق ضيفا على لاتفيا في ريجا يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات.

ويتصدر فريق المدرب توماس توخيل ترتيب مجموعته في التصفيات بالعلامة الكاملة بعد خمس جولات، بينما تحتل لاتفيا المركز الرابع.