كوري يقود وريورز للفوز على ليكرز بدوري السلة الأمريكي

بعد غيابه ثلاث مباريات بسبب إصابة في الكاحل الأيمن سجل ستيفن كوري 31 نقطة ليقود فريقه جولدن ستيت وريورز للفوز 128-121 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف كلاي تومسون 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله جوناثان كومينجا 23 نقطة.

وجاء فوز جولدن ستيت بعد هزيمته في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها قبل ذلك.

وكان ليبرون لجيمس أفضل مسجلي ليكرز برصيد 40 نقطة منها 13 نقطة في الربع الأخير بينما أضاف زميله دانجيلو راسل 23 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

ولم يستمر أنتوني ديفيز لاعب ليكرز في المباراة بعد الربع الأول بسبب مشكلة في العين اليسرى نتيجة اصطدام لاعب منافس به.

وفي مواجهة أخرى أحرز باسكال سياكام 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة في فوز إنديانا بيسرز على ضيفه بروكلين نتس 121-100.

وهذا هو الانتصار الثامن لبيسرز في آخر 13 مباراة.

وعزز هيوستون روكتس مسيرة انتصاراته بخامس فوز على التوالي عندما فاز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 117-103 بفضل رقمين مزدوجين من لاعبيه جالين جرين وفريد فانفليت.

وسجل جرين أكبر عدد من النقاط في المباراة وهو 26 نقطة كما سيطر على 11 كرة مرتدة بينما أحرز فانفليت 13 نقطة وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه ليحقق روكتس فوزه السابع في ثماني مباريات.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز شيكاجو بولز على ضيفه واشنطن ويزاردز 127-98 وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه ممفيس جريزليز 118-112.

وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه تشارلوت هورنتس 109-98.