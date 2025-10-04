كوفاني يفتتح أهدافه بالدوري في فوز ليفركوزن على أونيون برلين

سجل اللاعب الشاب كريستيان كوفاني هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليساعد باير ليفركوزن في الفوز 2-صفر على أونيون برلين اليوم السبت والتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى في الترتيب بانتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

وواجه ليفركوزن، الذي غاب عنه مهاجمه البارز باتريك شيك بسبب الإصابة، صعوبة في اختراق دفاع برلين في البداية حتى نجح إرنست بوكو في هز الشباك من مسافة عشرة أمتار بعد هجمة نُفذت بشكل رائع.

وضمن كوفاني، لاعب منتخب الكاميرون تحت 20 عاما، الفوز الثاني لليفركوزن على ملعبه في الدوري هذا الموسم بإضافة الهدف الثاني بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، مستغلا خطأ من حارس أونيون برلين فريدريك رونو.

وجاء الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 19 عاما في الدوري بعد ثلاثة أيام من تسجيله هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في التعادل 1-1 مع أيندهوفن.

ولم يتعرض ليفركوزن بطل ثنائية الدوري والكأس عام 2024، والذي عانى من بداية صعبة في الموسم أدت لإقالة المدرب إريك تن هاج، لأي هزيمة في أربع مباريات بالدوري تحت قيادة المدرب الجديد كاسبر يولماند.

وتقدم ليفركوزن إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر.