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كولومبيا تحقق فوزاً ساحقاً على الباراغواي بهدفين دون مقابل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2024 1:01 مساءً
منتخب كولومبيا

منتخب كولومبيا

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قاد الكولمبي منتخب بلاده للفوز على الباراجواي بهدفين مقابل واحد، في مستهل مباريات الفريقين في كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصنع خاميس الهدفين للمنتخب الكولمبي، وجاء الهدفان في الشوط الأول من المباراة عن طريق دانييل مونيوز وجيفرسون ليرما، وسيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة.

وحافظ كولومبيا على الفوز للمباراة التاسعة على التوالي، وسلسلة اللاهزيمة المستمرة من مارس 2022 حيث خسرت كولومبيا آخر مرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف، حيث سجل المنتخب الكولمبي 19 انتصار و 5 تعادلات.

وحصل المنتخب الكولمبي على ضربة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن يقوم الحكم بمراجعة تقنية الفيديو التي ألغت ضربة الجزاء لتستمر النتيجة على حالها بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكولمبي مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل حيث سيواجه كوستاريكا، فيما سيواجه المنتخب البرازيلي منتخب باراجواي لحساب نفس المجموعة.

    المصدر :
  • وكالات

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