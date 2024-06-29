كولومبيا تهزم كوستاريكا وتتأهل في كوبا أمريكا

فازت كولومبيا 3-صفر على كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم صباح اليوم السبت، وتأهلت لدور الثمانية في البطولة القارية بفضل أهداف من لاعبيها لويس دياز وديفينسون سانشيز وخون كوردوبا.

وبدأت كولومبيا المباراة بصورة جيدة وأحرزت هدف التقدم في الدقيقة 31 عن طريق مهاجم ليفربول دياز الذي سدد بكل ثقة ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعد تعرض زميله كوردوبا لمخالفة من جانب حارس مرمى كوستاريكا باتريك سيكويرا.

وبينما حاولت كوستاريكا الضغط لتحقيق التعادل استغلت كولومبيا هذا الاندفاع من خلال هجمات مرتدة وعزز لاعبها سانشيز تقدمها بالهدف الثاني بعد ركلة ركنية في الدقيقة 59 قبل أن يضيف كوردوبا الهدف الثالث بعد ذلك بثلاث دقائق عقب تلقيه تمريرة من جيمس رودريجيز.

وبهذا تتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة بست نقاط من مباراتين متقدمة على منتخبي كوستاريكا والبرازيل ولكل منهما نقطة واحدة قبل مباراة البرازيل وباراجواي اليوم السبت.