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كولينز تبلغ قبل نهائي ميامي للتنس في موسمها الختامي

منذ ساعة واحدة
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عززت دانييل كولينز آمالها في الفوز بلقب في موسمها الختامي بعد أن تغلبت اللاعبة الأمريكية غير المصنفة 6-3 و6-2 على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 23 اليوم الأربعاء لتبلغ الدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفازت كولينز، التي أعلنت في يناير كانون الثاني الماضي أنها ستعتزل الرياضة الاحترافية نهاية الموسم الحالي، بنسبة 89.7 بالمئة من نقاط إرسالها الأول أمام جارسيا.

ولم تواجه كولينز أي نقطة لكسر الإرسال واستغلت ثلاث من ثماني فرص لكسر إرسالها منافستها.

وهذا الفوز، الذي تحقق في 80 دقيقة، يشكل المرة الأولى التي تنتصر فيها كولينز بخمس مباريات متتالية في بطولة من تنظيم اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2022 حيث بلغت أول نهائي لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وستلعب كولينز (30 عاما) في الدور المقبل مع مواطنتها جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة أو الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 14.

    المصدر :
  • رويترز

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