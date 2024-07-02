كومان: نحن أمة فخورة ونحب لعب كرة قدم جيدة

ظهر مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الغد ضد رومانيا، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

وقال المدرب:” نحن أمة فخورة، نحب الفوز ولعب كرة قدم جيدة، نعلم أن هذا لا ينجح دائمًا، لكننا نأخذ رومانيا على محمل الجد. نعرف ما يمكن أن نتوقعه وعلينا أن نفعل ذلك، تحسنا مقارنة بالمباراة الأخيرة، وهذا ما نريد القيام به”.

وأضاف:”تشافي سيمونز موهبة عظيمة، ويمكن للمواهب الرائعة اللعب في أي مكان. لقد أظهر ذلك في هولندا، وأظهر ذلك الموسم الماضي في لايبزيج”.

كومان مرة أخرى: “أنت تجعل فريقك أكثر استقرارًا من خلال عدم إفساح المجال والضغط بشكل أفضل. هذا ما كنا نركز عليه. في المباراة ضد النمسا، كنا غير متقنين. وهذا أعطاهم الثقة، بينما حدث العكس لنا”.

واستطرد: “أتوقع أن يكونوا (رومانيا) عدوانيين حقًا. إنهم أقوياء بدنيًا في الدفاع وخطيرون من الركلات الركنية والركلات الحرة.”

وزاد:” ربما يكون لدينا أغلبية الاستحواذ، لكن هذا يعتمد على مدى براعتنا في التعامل مع الكرة وما إذا كان بإمكاننا دفع رومانيا للخلف، إنهم ينتظرون أن نفقد الكرة، ومن ثم يمكنهم إيذاءنا، لذلك يجب أن نكون جيدين في جميع جوانب لعبنا”.

وأتم حول كون هولندا مرشحة للتأهل:” لا يهم. كل هذا كلام خارج المستطيل الأخضر، نحن نأخذ رومانيا على محمل الجد ونعلم أنه يتعين علينا أن نكون أفضل من المباراة الأخيرة. الأمر يبدأ دائمًا بنفسك”.