الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كومباني مدرب بايرن: يصعب منافسة القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 34 دقيقة
فينسن كومباني مدرب بايرن

فينسن كومباني مدرب بايرن

A A A
طباعة المقال

قال فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن أندية الدوري الألماني تكافح من أجل الاحتفاظ بأفضل لاعبيها بسبب القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز إذ تستفيد الفرق الإنجليزية من عائدات البث التلفزيوني الضخمة.

وكان الدوري الألماني شهد في نهاية الموسم الماضي حصول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على خدمات لاعبين بارزين بما في ذلك جيريمي فريمبونج الذي انضم إلى زميله السابق في باير ليفركوزن فلوريان فيرتز في ليفربول وبنيامين سيسكو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وأوجو إيكيتيكي وغيرهم.

وربما ينضم نيك فولتيماده الذي يسعى بايرن للتعاقد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قريبا بعدما ذكرت تقارير أن مهاجم نادي شتوتجارت قريب من الانتقال لنيوكاسل يونايتد.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي عندما سئل عن السبب الذي أدى إلى الهجرة الأخيرة لكبار لاعبي الدوري الألماني “إنه المال.

“أتذكر صعودي مع بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فجأة أصبح لدينا الأموال من البث التلفزيوني إضافة إلى 100 مليون (جنيه إسترليني) مقابل الترقي”.

وقاد كومباني، الذي يقضي موسمه الثاني حاليا مع بايرن ميونيخ، بيرنلي إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في 2023.

وأضاف “لذا فإنك تنتقل من ميزانية تتراوح بين 20 و25 مليونا إلى 120 أو 130 مليونا، وهو ما يعني أنك لو كنت في الدوري الألماني فإنك ستنافس الفرق الستة أو الثمانية الأولى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

جوزيه مورينيو
بعد أشهر قليلة.. فناربخشه يعلن انفصاله المفاجئ عن النجم البرتغالي جوزيه مورينيو
أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد
مقابل 54 مليون دولار.. يونايتد يوافق على انتقال جارناتشو لتشيلسي
ملعب تنس - رويترز
شيانتيك تهزم لامينز وتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ