كومباني مدرب بايرن: يصعب منافسة القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز

قال فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن أندية الدوري الألماني تكافح من أجل الاحتفاظ بأفضل لاعبيها بسبب القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز إذ تستفيد الفرق الإنجليزية من عائدات البث التلفزيوني الضخمة.

وكان الدوري الألماني شهد في نهاية الموسم الماضي حصول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على خدمات لاعبين بارزين بما في ذلك جيريمي فريمبونج الذي انضم إلى زميله السابق في باير ليفركوزن فلوريان فيرتز في ليفربول وبنيامين سيسكو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وأوجو إيكيتيكي وغيرهم.

وربما ينضم نيك فولتيماده الذي يسعى بايرن للتعاقد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قريبا بعدما ذكرت تقارير أن مهاجم نادي شتوتجارت قريب من الانتقال لنيوكاسل يونايتد.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي عندما سئل عن السبب الذي أدى إلى الهجرة الأخيرة لكبار لاعبي الدوري الألماني “إنه المال.

“أتذكر صعودي مع بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فجأة أصبح لدينا الأموال من البث التلفزيوني إضافة إلى 100 مليون (جنيه إسترليني) مقابل الترقي”.

وقاد كومباني، الذي يقضي موسمه الثاني حاليا مع بايرن ميونيخ، بيرنلي إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في 2023.

وأضاف “لذا فإنك تنتقل من ميزانية تتراوح بين 20 و25 مليونا إلى 120 أو 130 مليونا، وهو ما يعني أنك لو كنت في الدوري الألماني فإنك ستنافس الفرق الستة أو الثمانية الأولى”.