كيبتشوجي وسيفان حسن يشاركان في ماراثون نيويورك

أعلن منظمو ماراثون نيويورك، اليوم الأربعاء، مشاركة حامل الرقم القياسي العالمي السابق إيليود كيبتشوجي والبطلة الأولمبية سيفان حسن للمرة الأولى في السباق الذي سيقام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتصدر الثنائي سباق ماراثون سيدني الشهر الماضي، إذ أنضم السباق الذي بدأ قبل 25 عاما إلى سلسلة سباقات الماراثون الكبرى.

وحسمت العداءة الهولندية الفوز بسباق السيدات في زمن قدره ساعتين و18 دقيقة و22 ثانية.

وأنهت سيفان، ثالث أسرع عداءة على الإطلاق في هذه المسافة، ماراثون لندن في المركز الثالث في ساعتين و19 دقيقة في وقت سابق هذا العام.

ولم يحقق كيبتشوجي (40 عاما)، بطل أولمبياد ريو وطوكيو، أي فوز في سباقات الماراثون منذ انتصاره 11 في البطولات الكبرى في برلين قبل عامين.

وأصبح كيبتشوجي أول عداء ينهي الماراثون في أقل من ساعتين في عام 2019، وهو إنجاز وصف بأنه يعادل الهبوط على القمر، رغم أن المحاولة لم يُعترف بها كرقم قياسي رسمي لأنها لم تلتزم بقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى للمنافسة المفتوحة.

ويُعد ماراثون نيويورك الوحيد الكبير الذي لم يشارك فيه كيبتشوجي من قبل.

وينضم الثنائي إلى قائمة تضم حاملي اللقب في فئتي الرجال والسيدات، الهولندي عبدي ناجيي والكينية شيلا تشيبكيروي، إضافة إلى الفائزين السابقين ألبرت كورير وإيفانز تشيبيت من كينيا أيضا.