كيبيجون تمزق منافساتها وتحرز ذهبية عالمية رابعة في سباق 1500 متر

منذ 5 دقائق
فيث كيبيجون

فيث كيبيجون

أكدت الكينية فيث كيبيجون مكانتها كواحدة من أعظم الرياضيات على مر العصور عندما فازت اليوم الثلاثاء بلقبها العالمي الرابع في سباق 1500 متر لتضيفه إلى ذهبياتها الأولمبية الثلاث.

وقدمت كيبيجون أداء مذهلا في السباق وتفوقت تماما على منافساتها لتحقق ثلاث دقائق و52.15 ثانية.

وعادلت حاملة الرقم القياسي العالمي إنجاز هشام الكروج (1997-2003) بحصولها على أربع ذهبيات عالمية في سباق 1500 متر كما تسعى للفوز بلقبها العالمي الثاني في سباق خمسة آلاف متر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحققت مواطنتها الكينية دوركوس إيوي أفضل زمن شخصي لها وهو 3:54.92 دقيقة لتحرز الفضية بينما فازت جيسيكا هال بأول ميدالية لأستراليا في هذا السباق حين حققت البرونزية بزمن 3:55.16 دقيقة.

    المصدر :
  • رويترز

