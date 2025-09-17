كيرلي يشارك في دورة الألعاب المُعززة بعد إيقاف مؤقت

قالت دورة الألعاب الأولمبية المعززة الأربعاء إن فريد كيرلي، الحائز على الميداليتين الفضية والبرونزية في سباق 100 متر عدوا، سيشارك في النسخة الأولى من الألعاب، وذلك بعد أسابيع من فرض وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقافا مؤقتا على العداء الأمريكي بسبب عدم تحديد مكانه.

وبطل العالم في سباق 100 متر لعام 2022 هو أول رياضي في رياضة ألعاب القوى يشارك في الأولمبياد وأول رجل أمريكي ينضم إلى الحدث الذي يسمح للرياضيين باستخدام العقاقير المُعززة للأداء المحظورة في المسابقات الرسمية.

وقال كيرلي “أتطلع إلى هذا الفصل الجديد والمنافسة في دورة الألعاب المُعززة”.

وأضاف “لطالما كان تحطيم الرقم القياسي العالمي الهدف الأسمى لمسيرتي المهنية. وهذا يمنحني الآن الفرصة لأكرس كل طاقتي لتجاوز حدودي وأصبح أسرع إنسان على الإطلاق”.

ويقول المنظمون إن دورة الألعاب المُعززة يمكن أن تساعد في تحويل العلوم الرياضية لأنها تتحدى المعايير العالمية لمكافحة المنشطات، في حين سخر منتقدون منها باعتبارها خطيرة على صحة الرياضيين.

واقامت الألعاب الأولمبية المعززة دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد الاتحاد الدولي للرياضات المائية والاتحاد الأمريكي للسباحة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) في أغسطس آب، مطالبة بتعويضات تصل إلى 800 مليون دولار، زاعمة أن هناك حملة غير قانونية “لسحق” المنافسة.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد انتقدت الألعاب المُعززة في وقت سابق ووصفتها بأنها “خطيرة وغير مسؤولة”.

وينضم كيرلي إلى عدد من السباحين النخبة الذين انضموا بالفعل إلى المنافسة، بما في ذلك السباح الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية بن براود، وهو أول بريطاني ينضم إلى تلك المنافسات.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب المعززة في نسختها الافتتاحية في لاس فيجاس في مايو آيار 2026.