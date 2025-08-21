كيريوس ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي

قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الخميس إن الأسترالي نيك كيريوس لن يشارك في البطولة للعام الثالث على التوالي بعد انسحابه من البطولة.

وعانى اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 30 عاما من سلسلة من الإصابات في القدم والركبة والمعصم في السنوات الأخيرة وفاز مرة واحدة مقابل أربع هزائم في خمس مباريات للفردي خاضها هذا الموسم.

وقدم كيريوس أفضل موسم في مسيرته في عام 2022 حيث وصل إلى نهائي ويمبلدون في ذلك الموسم ودور الثمانية في نيويورك قبل أن تؤثر الإصابات عليه.

وخاض كيريوس مباراة واحدة فقط في عام 2023 وغاب عن عام 2024 بأكمله ولم يلعب أي مباراة للفردي هذا العام منذ خسارته في الدور الثاني في ميامي في مارس آذار الماضي.

وسيتم استبدال كيريوس في القرعة بخاسر محظوظ.

وتنطلق يوم الأحد منافسات الفردي في اخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.