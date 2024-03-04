كير يستعيد هدوءه ويحصد ذهبية القفز العالي ببطولة العالم للقوى

النيوزيلندي هاميش كير يحتفل بحصده الميدالية الذهبية في نهائي القفز العالي في جلاسكو بأسكتلندا يوم الأحد. تصوير: بول تشايلدز - رويترز.

دفعت نوبات من التوتر متسابق القفز العالي النيوزيلندي هاميش كير إلى دخول دورة المياه لاستعادة رباطة جأشه في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات قبل أن يحصل على الميدالية الذهبية يوم أمس الأحد 3 آذار/مارس الجاري.

وبعد حصده للذهبية عندما قفز مسافة 2.31 متر، أضاف كير سنتيمترين إلى أفضل رقم شخصي له ليحقق رقما قياسيا عالميا بلغ 2.36 متر في جلاسكو في دفعة هائلة قبل أولمبياد باريس.

وهذا الفوز جعل كير ثالث نيوزيلندي يفوز بلقب عالمي داخل القاعات بعد دافعي الجلة فاليري آدامز وتوم والش.

ويتمتع كير، الحائز على برونزية بطولة العالم 2022 في بلجراد وبطل ألعاب الكومنولث، بخبرة كبيرة في البطولات الكبيرة لكنه قال إن التوتر تمكن منه في جلاسكو.

وقال لوسائل إعلام نيوزيلندية “لم اتمتع بالهدوء والراحة. كنت أعلم أنني بحاجة للتركيز على نفسي وفي رياضة توجد الكثير من الأشياء الأخرى تحدث، الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه هو مشاعري وانتظار دوري في القفز.

“لذلك مع تقدم المنافسة، أصبح من الصعب التركيز على ذلك نظرا لأن النتيجة أصبحت أكثر أهمية … لذلك ذهبت إلى دورة المياه عدة مرات للجلوس هناك والقيام ببعض تمارين التنفس واستعادة رباطة جأشي”.

وفشل كير، الذي تفوق على الأمريكي شيلبي مكيوين والكوري الجنوبي الحائز على الميدالية البرونزية وو سانج-هيوك، في اجتياز مسافة 2.34 متر وأهدر محاولته الأولى عند 2.36 متر لكنه تجاوز العارضة في محاولته الثانية.

وقال “إنها مجرد علامة رائعة على الأشياء القادمة، العمل الذي قمنا به في نيوزيلندا والنهج الذي اتبعناه هذا الموسم ناجح حقا.

“لكن في الوقت نفسه، أدرك أن الأولمبياد سيشهد مشاركة بعض اللاعبين الكبار الذين يتدربون جيدا خلف الأبواب المغلقة لذلك سيكون تحديا جيدا وشيئا لا أستطيع الانتظار حتى أشارك فيه”.

وقدم النيوزيلاندي الآخر جوردي بيميش أداء رائعا ليفوز بسباق 1500 متر. وكان بيميش في المركز الخامس قبل 50 مترا من النهاية لكنه أنهى السباق بزمن قدره ثلاث دقائق 36.54 ثانية.

وحققت نيوزيلندا أربع ميداليات في جلاسكو في رقم أفضل بميدالية واحدة من مجموعتها في بطولة 2016 في بورتلاند بأوريجون.