كير يغادر ميلان الإيطالي في نهاية الموسم الحالي

أعلن سيمون كير مدافع ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووصل قائد الدنمرك البالغ من العمر 35 عاما إلى سان سيرو في يناير كانون الثاني 2020 قادما من نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة قبل توقيع عقد دائم معه في وقت لاحق من الموسم ذاته.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على صفحة ميلان في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال كير إنه سيترك النادي وألمح إلى أنه سيقرر خطوته المهنية التالية بعد بطولة أوروبا المقبلة.

وخاض كير 120 مباراة مع النادي وفاز بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، لكنه عانى من الإصابات هذا الموسم.