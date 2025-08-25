كيز تخسر أمام زارازوا في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

واجهت المصنفة السادسة ماديسون كيز صعوبة كبيرة في الوصول لإيقاعها وفشلت مساعيها لإكمال ثنائية على الملاعب الصلبة في البطولات الأربع الكبرى، إذ خسرت 6-7 و7-6 و7-5 أمام المكسيكية غير المصنفة ريناتا زارازوا اليوم الاثنين في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وارتكبت الأمريكية البالغة من العمر 30 عاما، والتي حصدت لقبها الأول في البطولات الكبرى عبر أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي، 89 خطأ سهلا و14 خطأ مزدوجا وأصبحت الأعلى تصنيفا من بين اللاعبات اللاتي ودعن البطولة.

وقالت زارازوا “أنا سعيدة للغاية بالطبع لأنني دخلت المباراة وكنت على وشك البكاء لأنني كنت متوترة للغاية ولكن أعتقد أن الجماهير جعلت الأمور هادئة للغاية بالنسبة لي… شكرا لكم يا رفاق”.

وأضافت “أعلم أن أسلوبي في اللعب معقد بعض الشيء، لذا يشعر البعض بالملل أحيانا… ليس لدينا الكثير من لاعبي التنس كما ترون، لكن بعض لاعبي المكسيك في منافسات الزوجي كانوا يشجعونني. كنت أسمع بعض الهتافات المكسيكية، وكان ذلك رائعا للغاية”.

ووسط تشجيع الجماهير المحلية، نجحت كيز في التعافي من تأخرها 2-4 في المجموعة الافتتاحية وحسمتها عبر شوط فاصل متوتر بعد إنقاذ خمس نقاط لحسم المجموعة، وأطلقت صيحة عالية لطلب التشجيع في ملعب آرثر آش.

واستعادت وصيفة بطلة عام 2017 توازنها في المجموعة الثانية وتقدمت 3-صفر لكن زارازوا لم تستسلم وحققت عودة قوية بالفوز بخمسة أشواط متتالية.

ونفذت كيز ضربة أمامية قوية ناجحة لتتعادل في المجموعة بعد عشرة أشواط لكن المصنفة السادسة واصلت إهدار الفرص وسمحت لزارازوا بفرض شوط فاصل وإطالة أمد المباراة المثيرة التي شابتها الأخطاء.

وشهدت المجموعة الثالثة الحاسمة صراعا قويا وتقاربا في الفرص قبل أن تتقدم زارازوا 5-3 ثم تصدت لمحاولة عودة من كيز لتحقق الفوز في ثلاث ساعات وعشر دقائق وتضرب موعدا مع الفرنسية ديان باري في الدور المقبل.