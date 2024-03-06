كيليان مبابي: "لا توجد أي مشكلة" مع مدرب باريس سان جيرمان

قال كيليان مبابي إنه “لا توجد أي مشكلة” مع مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بعد أن شارك لمدة 90 دقيقة كاملة لأول مرة منذ 14 فبراير شباط الماضي وسجل هدفين في فوز الفريق الفرنسي 2-1 على ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وساعد قائد منتخب فرنسا، الذي سجل هدفا في كل شوط، فريقه على التأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ 2021.

وبعد أن أبلغ سان جيرمان الشهر الماضي أنه سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم كلاعب حر، شارك مبابي بديلا في الفوز على نانت 2-صفر الشهر الماضي وتم استبداله في آخر مباراتين بالدوري الفرنسي اللتين انتهتا بالتعادل.

وقال مبابي لشبكة كانال بلوس أمس الثلاثاء “أريد دائما اللعب في دوري الأبطال لأنها بطولة مهمة للغاية ولست من اللاعبين الذين يغيبون عن المناسبات الكبرى.

“علاقتي مع المدرب (لويس إنريكي) جيدة، لا توجد مشكلة حتى لو اعتقد الناس غير ذلك. لدي مشكلات أخرى لكن المدرب ليس واحدا منها”.

وعندما سُئل إنريكي عن استبدال مبابي في المباريات الأخيرة رد قائلا لشبكة كانال بلوس “كيليان سيسجل 50 هدفا ويصنع 25 أخرين تحت قيادة أي مدرب وفي أي فريق.

“مستقبله لم يعد معنا (باريس سان جيرمان) فعلينا تجربة بدائل أخرى”.

وسيستضيف باريس سان جيرمان منافسه رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الأحد المقبل.