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كيليني يتولى مهمة تطوير اللاعبين في لوس أنجليس إف.سي الأمريكي

منذ 36 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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أعلن لوس أنجليس إف.سي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم أن جيورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق سيتولى مهمة تطوير اللاعبين في النادي.

مثل كيليني منتخب إيطاليا في 117 مناسبة وقاده للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد التغلب على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقضى كيليني معظم مسيرته الكروية في يوفنتوس وساعد العملاق الإيطالي على الفوز بتسعة ألقاب متتالية في الدوري وخمسة ألقاب لكأس إيطاليا وخمسة كؤوس سوبر محلية قبل أن ينتقل إلى لوس أنجليس إف.سي في 2022. وأعلن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما اعتزاله في ديسمبر كانون الأول.

وقال جون ثورينجتون رئيس نادي لوس أنجليس “نشعر بامتنان كبير لأن جيورجيو لعب آخر 18 شهرا من مسيرته مع لوس أنجليس.

“خلال تلك الفترة أثبت مدى أهميته بالنسبة للفريق من عدة جوانب. نحن متحمسون لإضافة عقلية كروية رائعة وشخصية قيادية مذهلة إلى طاقمنا الموسم المقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

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