كينغز يهزم ليكرز في دوري السلة الأمريكي

‬أحرز دي آرون فوكس 44 نقطة وأضاف زميله دومانتاس سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة ليقودا فريقهما سكرامنتو كينغز لقلب تأخره بفارق 19 نقطة والفوز على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 130-120 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل سابونيس 16 نقطة وسيطر على 20 كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وهي الثلاثية رقم 22 له هذا الموسم وهو يتفوق في ذلك على الجميع هذا الموسم.

وأحرز البديل مالك مونك 26 نقطة للفريق الفائز وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في مواجهة فريقه السابق.

وهذا هو ثالث فوز لكينجز على ليكرز في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن في الموسم الحالي بينما ستقام المواجهة الرابعة والأخيرة بينهما في الموسم الأسبوع المقبل في سكرامنتو.

وكان ليبرون جيمس أفضل مسجلي ليكرز برصيد 31 نقطة إلى جانب تقديمه 13 تمريرة حاسمة لزملائه بينما أحرز زميله روي هاتشيمورا 29 نقطة.

وحقق ليكرز تفوقا مبكرا ونجح في التقدم 37-18 قبل 1.52 دقيقة من نهاية الربع الأول بينما هيمن الزوار على اللعب في الربع الثاني وتقدموا 44-20 بفضل 14 نقطة من مونك‭ ‬وأنهوا النصف الأول من المواجهة متفوقين 72-57.

ورغم محاولات ليكرز للتعويض نجح كينجز في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وفي مواجهة أخرى فاز جولدن ستيت وريورز 125-90 على ضيفه ميلووكي باكس بفضل 29 نقطة من لاعبه ستيفن كوري.

وبهذا الفوز عوض جولدن ستيت هزيمته المذلة 140-88 أمام بوسطن سيلتيكس في مباراته السابقة الأحد الماضي.

وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارات ميلووكي التي استمرت في ست مباريات متتالية.

وأحرز داميان ليلارد 20 نقطة لميلووكي بينما أضاف زميله بوبي بورتيس عددا مماثلا من النقاط.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أورلاندو ماجيك خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 119-109 وفاز أتلانتا هوكس على ضيفه كليفلاند كافاليرز 112-101.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند تريل بليزرز 128-120 في ملعب الأخير.