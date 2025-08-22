كين يسجل ثلاثية في فوز بايرن بسداسية على لايبزيج في افتتاح الدوري

سجل المهاجم هاري كين ثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة بالشوط الثاني وأضاف مايكل أوليس هدفين آخرين ليقودا بايرن ميونيخ لفوز ساحق 6-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح كين قائد إنجلترا وهداف الدوري في الموسمين الماضيين، رصيده من الأهداف في الدقيقة 64 قبل أن يسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 74 و78.

وفرض الفريق البافاري سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، وسجل هدفين في غضون خمس دقائق ليحسم المباراة سريعا.

وفي كلتا المناسبتين، تفوق الفريق على لايبزيج بفضل تمريرات سريعة على حافة منطقة الجزاء. وسدد أوليس كرة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 27، وسجل الوافد الجديد لويس دياز هدفه الأول في الدوري في ظهوره الأول في الدوري بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 32.

وفي ظل ذهول لاعبي لايبزيج، ظن سيرج جنابري أنه سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة. وبعد دقيقتين، لعب تمريرة حاسمة في توقيت مناسب إلى الدولي الفرنسي أوليس ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ثم تولى كين زمام المبادرة في الشوط الثاني، مسجلا هدفا في الدقيقة 64 بعد مجهود من دياز. ثم أطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك، قبل أن يُكمل ثلاثيته بعد ذلك بقليل.