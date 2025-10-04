كين يسجل رقماً قياسياً وبايرن يواصل سلسلة انتصاراته

حقق المهاجم هاري كين رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر هدف وأضاف زميله لويس دياز هدفين ليقودا بايرن ميونيخ للفوز 3-صفر على مضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم السبت ويواصل الفريق بدايته المثالية في الموسم بفوزه السادس على التوالي في الدوري.

وسجل كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 27 ليكون الهدف 11 له الدوري ويصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلال ست مباريات.

ورفع كين رصيده من الأهداف في عشر مباريات بكل المسابقات إلى 18 هدفا.

وحقق بايرن، الذي سجل رقما قياسيا جديدا في تسجيل الأهداف بالدوري الألماني عبر إحراز 25 هدفا في أول ست مباريات، الفوز بكل مبارياته العشر الرسمية التي خاضها هذا الموسم حتى الآن.

ورفع بايرن رصيده في صدارة الترتيب إلى 18 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والذي تعادل 1-1 مع رازن بال شبورت لايبزيج في وقت سابق اليوم.

وبعد فوزه الساحق 5-1 على بافوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، انطلق بايرن بقوة في مباراة اليوم واحتاج إلى 15 ثانية فقط ليتقدم بهدف سجله الدولي الكولومبي دياز بتسديدة في الزاوية البعيدة، وهو ما أربك فرانكفورت.

وهز كل فريق شباك منافسه في بداية مثيرة للمباراة لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، وكاد بايرن أن يضيف الهدف الثاني عندما حاول روبن كوخ لاعب فرانكفورت تشتيت تمريرة واصطدمت الكرة بالعارضة.

وتراجع إيقاع اللعب تدريجيا لكن كين نجح في التسجيل بتسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتمكن فرانكفورت من التعافي، وظل في موقف دفاعي حتى بعد تراجع بايرن في منتصف الشوط الثاني.

وبعدها سجل دياز هدفه الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري.