كين يسجل هدفين ليقود بايرن للفوز على تشيلسي 3-1

سجل المهاجم هاري كين هدفا في كل شوط ليقود بايرن ميونيخ بطل ألمانيا للفوز 3-1 على تشيلسي الإنجليزي في مباراتهما الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم اليوم الأربعاء.

وسجل مهاجم إنجلترا الهدف الثاني لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعد أن سجل تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 20.

ونجح تشيلسي في التعافي لفترة وجيزة، حيث قلص كول بالمر الفارق بهدف بعدها بدقيقتين فقط، لكن كين، الذي سجل بالفعل خمسة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الألماني حتى الآن، هز الشباك مرة أخرى بتسديدة منخفضة في الدقيقة 63 ليهدئ أعصاب أصحاب الأرض.

ورغم هدوء الشوط الثاني، نجح بالمر في تسجيل هدف جديد في الدقيقة 90 لكن تسديدته اُحتسبت تسللا.

وواصل بايرن ميونيخ، الذي سحق هامبورج 5-صفر في الدوري الألماني يوم السبت الماضي، مسيرته الخالية من الهزائم في كل المسابقات بينما ذاق تشيلسي، الذي لم يخسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، الهزيمة لأول مرة هذا الموسم.