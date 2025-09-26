كين يصل للهدف رقم 100 بثنائية في فوز بايرن 4-صفر على بريمن

سجل المهاجم هاري كين هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الشوط الأول عزز رقمه القياسي، ليرفع رصيده إلى 100 هدف في كل المسابقات مع بايرن ميونيخ ويقود الفريق إلى فوز سهل 4-صفر على ضيفه فيردر بريمن اليوم الجمعة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل قائد منتخب إنجلترا، الذي أحرز ثلاثية قبل أيام في الفوز 4-1 على هوفنهايم، الهدف الثاني لبايرن اليوم في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وهي المرة 18 على التوالي التي ينفذ فيها ركلة جزاء بنجاح في الدوري الألماني، ضمن سجل خال من الأخطاء.

وافتتح جوناثان تاه التسجيل لبايرن في الدقيقة 22 بتسديدة بكعب القدم.

وبعد التسجيل من ركلة الجزاء، أضاف كين الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 65، إذ انقض على كرة من لويس دياز ووضعها في الشباك من مسافة قريبة ليصل إلى الهدف رقم 100 في 104 مباريات في كل المسابقات مع بايرن.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد عشرة أهداف في خمس مباريات حتى الآن، إلى بايرن قادما من توتنهام هوتسبير في عام 2023.

ويدين فيردر بريمن بفضل كبير لحارسه كارل هاين في عدم تلقي هزيمة أكبر إذ تألق في التصدي لنحو 12 كرة خطيرة، بما في ذلك التصدي لانفرادين من كين والبديل نيكولاس جاكسون.

لكن حارس المرمى الإستوني لم يستطع التصدي لكرة كونراد لايمر في الدقيقة 87 التي أحرز منها الهدف 22 لبايرن في الدوري.

ورفع بايرن، الذين سيواجه بافوس في قبرص في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة.

ويلتقي بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مع ماينتس غدا السبت.