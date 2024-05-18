كين يعاني من إصابة في الظهر قبل بطولة أوروبا 2024

ال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ إن مهاجم فريقه الإنجليزي الدولي هاري كين سيغيب عن المباراة الأخيرة للنادي البافاري في موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام هوفنهايم في وقت لاحق من اليوم السبت بسبب إصابة في الظهر.

وعانى كين من هذه المشكلة في الظهر قبل لقاء العودة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه شارك في المباراة رغم الألم.

ويأتي ظهور هذه المتاعب التي يعاني منها قائد منتخب إنجلترا قبل أسابيع قليلة من موعد انطلاق بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا في 14 يونيو حزيران المقبل.

وقال توخيل للصحفيين أمس الجمعة “هاري يتلقى علاجا طبيا تحت إشراف طبيبه الخاص. لا يمكنه السفر معنا” إلى هوفنهايم.

وأضاف توخيل “كان الوضع محور تساؤل في مدريد بالفعل وربما لاحظتم ذلك.

“حاولنا التغلب على المشكلة من خلال الحقن والعلاج الطبيعي لكنه تعرض لتقلصات في الظهر وزاد الوضع سوءا عندما كان يشعر بذلك طوال الوقت. ولم تكن لديه فرصة حتى للتدرب.”

وستنافس إنجلترا في البطولة الأوروبية ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلا من سلوفينيا والدنمرك وصربيا.

وسيعلن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت عن تشكيلته الأولية للبطولة القارية الثلاثاء المقبل.

وغاب كين عن مباراة فريقه السابقة في مواجهة فولفسبورج بسبب الإصابة أيضا.

وأحرز كين 44 هدفا في جميع المنافسات في موسمه الأول مع النادي البافاري من بينها أربع ثلاثيات (هاتريك) في الدوري الألماني.