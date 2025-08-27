الخميس 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كين يقود بايرن للتأهل في كأس ألمانيا رغم فقدان سجله المثالي في ركلات الجزاء

منذ 42 دقيقة
هاري كين- رويترز

هاري كين- رويترز

A A A
طباعة المقال

أهدر هاري كين ركلة جزاء للمرة الأولى في مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ لكنه سجل هدفا في الوقت بدل الضائع قاد به الفريق لفوز صعب 3-2 على فريق الدرجة الثالثة فيهين فيسبادن اليوم الأربعاء في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن أهدر الفريق البافاري تقدمه بهدفين.

ولم يهدر كين أي واحدة من آخر 31 ركلة جزاء له في المباريات الرسمية في منافسات الأندية والمنتخبات منذ كأس العالم 2022، كما لم يهدر أي ركلة جزاء سابقة منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ قبل عامين.

لكن قائد منتخب إنجلترا سجل هدف التقدم لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 16 ولعب دورا بطوليا بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليكون السادس له في ثلاث مباريات هذا الموسم ويقود بايرن للتأهل.

وكان كين، وهو أول لاعب يُتوج هدافا في أول موسمين له في الدوري الألماني، طالب بركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، إذ لا تُستخدم تقنية الفيديو في مباريات الكأس.

وحصل بايرن بعدها على ركلة جزاء سجل منها كين هدف التقدم.

وضاعف بايرن النتيجة بهدف مايكل أوليس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن أصحاب الأرض هزوا الشباك مرتين في غضون ست دقائق عن طريق فاتح كايا في غياب واضح لتركيز لاعبي بايرن.

وكاد كين أن يتقدم لبايرن مجددا في الدقيقة 76 لكنه أهدر ركلة الجزاء إذ سدد كرة تصدى لها الحارس فلوريان شتريتسل.

وعوض كين الفريق عبر هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع إذ أهدى بايرن بطاقة التأهل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إيما رادوكانو
رادوكانو تدعم ألكاراز بشأن قصة شعره الجديدة خلال بطولة أمريكا للتنس
يلوح الصربي نوفاك ديوكوفيتش للجمهور أثناء مغادرته الملعب بعد انسحابه من مباراة نصف النهائي أمام الألماني ألكسندر زفيريف_ رويترز
ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس على حساب سفايدا
جاك دريبر
دريبر ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.. والسبب؟

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!