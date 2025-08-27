كين يقود بايرن للتأهل في كأس ألمانيا رغم فقدان سجله المثالي في ركلات الجزاء

أهدر هاري كين ركلة جزاء للمرة الأولى في مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ لكنه سجل هدفا في الوقت بدل الضائع قاد به الفريق لفوز صعب 3-2 على فريق الدرجة الثالثة فيهين فيسبادن اليوم الأربعاء في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن أهدر الفريق البافاري تقدمه بهدفين.

ولم يهدر كين أي واحدة من آخر 31 ركلة جزاء له في المباريات الرسمية في منافسات الأندية والمنتخبات منذ كأس العالم 2022، كما لم يهدر أي ركلة جزاء سابقة منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ قبل عامين.

لكن قائد منتخب إنجلترا سجل هدف التقدم لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 16 ولعب دورا بطوليا بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليكون السادس له في ثلاث مباريات هذا الموسم ويقود بايرن للتأهل.

وكان كين، وهو أول لاعب يُتوج هدافا في أول موسمين له في الدوري الألماني، طالب بركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، إذ لا تُستخدم تقنية الفيديو في مباريات الكأس.

وحصل بايرن بعدها على ركلة جزاء سجل منها كين هدف التقدم.

وضاعف بايرن النتيجة بهدف مايكل أوليس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن أصحاب الأرض هزوا الشباك مرتين في غضون ست دقائق عن طريق فاتح كايا في غياب واضح لتركيز لاعبي بايرن.

وكاد كين أن يتقدم لبايرن مجددا في الدقيقة 76 لكنه أهدر ركلة الجزاء إذ سدد كرة تصدى لها الحارس فلوريان شتريتسل.

وعوض كين الفريق عبر هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع إذ أهدى بايرن بطاقة التأهل.