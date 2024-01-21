لأول مرة.. غوف تصعد إلى دور الثمانية في ملبورن بارك

صعدت المصنفة الرابعة الأميركية كوكو غوف لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة اليوم الأحد، بعد الفوز 6-1 و6-2 على البولندية ماجدالينا فريتش في ملعب رود ليفر.

ولم تخسر غوف بطلة أميركا المفتوحة أي مجموعة في ملبورن بارك خلال النسخة الحالية حتى الآن.

وكسرت غوف إرسال اللاعبة البولندية في الشوط الأول من المباراة، ولم تترك لمنافستها أي فرصة للوصول إلى إيقاعها.

وبحضور أسطورة التنس الأسترالي رود ليفر بين الجمهور، حسمت غوف المباراة في أكثر قليلًا من ساعة واحدة لتضرب موعدًا في دور الثمانية مع الأوكرانية غير المصنفة مارتا كوستيوك أو مع الروسية الصاعدة من الأدوار التأهيلية ماريا تيموفيفا.

وقالت غوف (19 عامًا) بعد الفوز والتأهل: “ملعب رود ليفر هو الملعب الأفضل في أستراليا ولقد شرفت باللعب أمامكم. لذا شكرًا على الحضور لمشاهدة مباراتي. لحسن الحظ عندما لاحظت حضوره تعززت حالتي المعنوية كثيرًا. ولم أكن متوترة كثيرًا جدًا.. كان هناك الكثير من أساطير اللعبة في المقصورة”.

وكانت غوف استعدت للبطولة الكبرى بالاحتفاظ بلقب بطولة أوكلاند، واليوم قدمت أداء بلا شائبة من الخط الخلفي وتقدمت 5-1 في المجموعة الأولى ثم حسمت النتيجة بسبب خطأ من فريتش (26 عامًا) المصنفة 69 عالميًا.

وفي المجموعة الثانية واجهت غوف بعض الصعوبة، لكنها كسرت إرسال المنافسة لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم المواجهة لتعزز مسيرتها الخالية من الهزيمة في 2024 إلى تسع مباريات متتالية.