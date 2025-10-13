لأول مرة في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين ثلاثة أشقاء يلعبون لفريق واحد

ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الاثنين أن نادي ميلووكي باكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حصل على خدمات اللاعب أليكس أنتيتوكونمبو.

وبانضمام أليكس إلى شقيقيه الأكبر سنا يانيس وثاناسيس، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين التي ينشط فيها ثلاثة أشقاء في نفس الفريق.

ولعب أليكس (24 عاما) لفترات في مسابقات أخرى بين عامي 2021 و2024 لكنه لم يشارك قط في أي مباراة بالموسم الاعتيادي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين. وكان يلعب في الخارج، وكان آخرها مع فريق أريس في بلده الأصلي اليونان.

واختير يانيس (30 عاما) تسع مرات لمباراة كل النجوم وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في الدوري، ويدخل موسمه الثالث عشر مع باكس.

وقاد ميلووكي للفوز باللقب في موسم 2020-2021.

ويلعب ثاناسيس (33 عاما) مع ميلووكي باكس منذ موسم 2019-2020، وكان أيضا ضمن الفريق الفائز باللقب.

أما شقيقهم الرابع، كوستاس أنتيتوكونمبو (27 عاما) فقد لعب أجزاء من ثلاثة مواسم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع دالاس مافريكس (2018-2019) ولوس انجليس ليكرز (2019-2021).