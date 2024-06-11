لاتسيو الإيطالي يعين باروني مدربا للفريق

أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء تعيين ماركو باروني مدرب هيلاس فيرونا السابق مدربا جديدا للفريق خلفا لإيجور تيودور.

وسيبدأ باروني (60 عاما) مهمته التدريبية في الأول من يوليو تموز المقبل. وقال النادي إنه وقع على عقد طويل الأمد دون ذكر تفاصيل أخرى.

وانفصل باروني عن فيرونا بالتراضي أمس الاثنين 10\6\2024، وسيتولى تدريب لاتسيو بعد استقالة تيودور الأسبوع الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر في المنصب بعدما حل محل المدرب ماوريتسيو ساري الذي غادر في مارس آذار.

وأنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري الإيطالي، وتأهل للدوري الأوروبي.

وقاد باروني فريق فيرونا لتجنب الهبوط الموسم الماضي، وسبق له خوض تجارب مع ليتشي وفروزينوني وبينيفينتو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.