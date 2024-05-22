لاعبون سابقون في صدمة بعد رحيل "بوكيتينو" عن تدريب تشيلسي

فاجأ قرار تشيلسي بالتخلي عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو أمس الثلاثاء العديد من اللاعبين السابقين الذين يعتقدون أنه قد ينسف مساعي النادي للعودة إلى القمة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 بعد أن احتل النادي المركز 12 في الموسم السابق.

وكانت الأشهر الأولى من ولاية المدرب الأرجنتيني بعيدة كل البعد عن الإقناع، إذ استغرق الفريق وقتا طويلا للتأقلم لكن سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات في الدوري رفعتهم إلى المركز السادس ليضمن مكانا في مسابقة أوروبية.

وانتقد لاعب تشيلسي السابق كريج بيرلي قرار النادي الذي وصفه بأنه يفتقر للرؤية.

وقال بيرلي لشبكة (ئي.إس.بي.إن) “الأمر كله عبارة عن فوضى بصراحة”.

“ارتكب بوكيتينو بعض الأخطاء هذا العام لكن الفريق أنهى الموسم بقوة. (تشيلسي) يفتقر إلى الرؤية. إنهم يتعثرون من مدرب إلى آخر… لا يوجد الكثير من المدربين الجيدين في الوقت الحالي”.

وقال جوس بويت لاعب وسط تشيلسي السابق إن رحيل بوكيتينو يصعب فهمه وقبوله.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس “كل شخص قريب من تشيلسي كان يتوقع صيفا رائعا والتحضير لأمور جيدة العام المقبل.

“لكننا لا نعرف ما يدور بداخل النادي. لقد صدمت، ولم أصدق ذلك”.

“لا نعرف إلى أين سنذهب مع كل هؤلاء اللاعبين الشبان. لدي شكوك في أن الوضع سيكون أفضل مما كان عليه هذا الموسم”.

ووجه كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي اختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، الشكر إلى بوكيتينو في منشور على إنستجرام.

وقال بالمر “شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي وتحقيق أحلامي. أتمنى لك كل التوفيق”.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون وروبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة وروبرتو دي تسيربي مدرب برايتون السابق ضمن أبرز المرشحين لخلافة بوكيتينو في تشيلسي.