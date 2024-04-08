لاعبو ريال سوسيداد يؤدون مناسك العمرة خلال فترة التوقفه

في فترة التوقف في الدوري الإسباني، اغتنم اللاعبان النيجيري عمر صادق والمالي هماري تراوري من فريق ريال سوسيداد فرصة السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ونشر اللاعبان صورا من أمام الكعبة المشرفة وهما يرتديان زي الإحرام الأبيض، حيث قاموا بأداء العبادات والطاعات في أجواء مليئة بالخشوع والتقدير.

وتميّزت الصور بإطلالة تراوري وهو يظهر بثوب أو دشداشة تقليدية ترتديه الرجال في الخليج، وكان يشارك صور آخرى لآلاف المعتمرين في المسجد الحرام.

وعبر اللاعبان عن فخرهما الكبير بانتمائهما للإسلام وأظهر صادق ارتباطه العميق بتعاليم الدين وشعائره خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أكد صادق أن يومه خلال شهر رمضان يبدأ في الساعة الخامسة صباحًا، حيث يقوم بأداء صلاة الفجر ويتفرغ للعبادة قبل الذهاب إلى التدريبات الصباحية.

ويبرز هذا العمل الملهم للعبدين عمر صادق وهماري تراوري مدى التزامهما العميق بالدين الإسلامي وتفانيهما في أداء العبادات حتى خلال فترات الانشغال الرياضي. يعكس هذا السلوك الإيجابي قيم الاحترام والتقدير للتقاليد الدينية والثقافية، ويثبت التزامهما بمبادئ الإنسانية والتسامح.