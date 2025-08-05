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لاعب أرسنال السابق توماس بارتي يمثل أمام محكمة بريطانية بتهم اغتصاب واعتداء جنسي

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آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 1:47 مساءً
لحظة وصول الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال السابق إلى المحكمة

لحظة وصول الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال السابق إلى المحكمة

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ظهر توماس بارتي لاعب وسط أرسنال السابق في محكمة بلندن اليوم الثلاثاء بعد اتهامه باغتصاب امرأتين خلال فترته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي، خمسة اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين بالإضافة للاتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، في الفترة من أبريل نيسان 2021 إلى يونيو حزيران 2022.

وجلس اللاعب (32 عاما)، والذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قريب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية، في قفص الاتهام مرتديا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر.

ولم يُطلب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات. وأطلق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من سبتمبر أيلول المقبل.

وانضم بارتي إلى أرسنال قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) عام 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول لأرسنال.

وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليو تموز 2022، رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات.

    المصدر :
  • رويترز

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