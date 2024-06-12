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لاعب التنس البريطاني موراي يثير الشكوك حول مشاركته في أولمبياد باريس

منذ ساعتين
نجم التنس البريطاني آندي موراي

نجم التنس البريطاني آندي موراي

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قال البريطاني آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا إنه قد يقرر عدم المنافسة على ذهبية أولمبية ثالثة في ألعاب باريس الشهر المقبل إذا لم يتم اختياره للمشاركة في منافسات الزوجي.

واللاعب الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى والبطل الأولمبي مرتين مؤهل للمنافسة في الفردي في الألعاب إذ يتم حجز مكانين للاعبين الذين سبق لهم الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى أو دورة الألعاب الأولمبية.

ومع ذلك، قد يغيب موراي عن الزوجي في باريس إذ من المقرر أن ترسل بريطانيا جو سالزبيري ونيل سكوبسكي بدلا منه.

وقال للصحفيين بعد هزيمته 6-3 و6-4 أمام ماركوس جيرون في بطولة شتوتجارت المفتوحة أمس الثلاثاء “انتظر لمعرفة ما سيحدث في الأولمبياد.

“لست متأكدا بنسبة 100 في المئة من المشاركة في الزوجي حتى الآن وما إذا كنت سألعب إذا شاركت في الفردي أم لا. لا أعرف.

وأضاف “لم يكن جسدي في حالة جيدة أثناء اللعب على الملاعب الرملية الشهر الماضي. لقد عانيت من بعض المشاكل في ظهري لذا لا أعرف ما إذا كنت سأسافر لخوض الفردي فقط”.

وأضاف اللاعب (37 عاما) الذي خسر في الدور الأول لمسابقة الزوجي في فرنسا المفتوحة إلى جانب دانييل إيفانز “احتاج إلى الانتظار قليلا لتقييم الوضع”.

وتقام مسابقة التنس في الأولمبياد في ملاعب رولان جاروس في الفترة من 27 يوليو تموز إلى الرابع من أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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