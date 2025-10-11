لاعب في ليفربول: صلاح "حرمني" من تنفيذ ركلات الجزاء

اشتكى الهولندي كودي غاكبو مهاجم ليفربول الإنجليزي من عدم قدرته على تنفيذ ركلات الجزاء مع فريقه بسبب تولي النجم المصري محمد صلاح مهمة تنفيذها، وذلك بعدما أحرز هدفين من ركلتي جزاء مع منتخب بلاده يوم الجمعة أمام مالطا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفازت هولندا على مالطا 4-0 ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كان نصيب غاكبو منها ثنائية وصناعة، هدفان جاءا من ركلتي جزاء ليصبح أول لاعب في تاريخ “الطواحين” يفعلها منذ روب رنيسنبرينك في عام 1978.

وأبدى غاكبو رغبته في أن يصبح المسدد الأول لركلات جزاء ليفربول على حساب زميله محمد صلاح، إذ قال بعد المباراة: دائما ما أذهب لتسديد ركلات الجزاء في المنتخب الهولندي عندما لا يكون ممفيس ديباي في الملعب، ودائماً القرار يكون بالتشاور بيني وبين فوت فيغورست، لكن في ليفربول لا يُسمح لي بتنفيذها لأنها مسؤولية محمد صلاح.

وأتبع اللاعب الهولندي: أعرف بأنني جيد في تنفيذ ركلات الجزاء، إذ أضعت ركلة واحدة في السابق كانت عندما لعبت مع آيندهوفن ضد كوبنهاغن في بطولة المؤتمر الأوروبي عام 2022.

وبالفعل يملك الهولندي نسبة نجاح في تحويل ركلات الترجيح إلى أهداف أكثر من زميله المصري، فقد سدد الأخير 65 ركلة في مسيرته مع الأندية والمنتخبات أحرز منها 54 بينما أهدر 11، أي يملك نسبة نجاح في تسجيلها تبلغ 83.1%، بينما تبلغ نسبة الهولندي 88.89% بعدد ركلات أقل، سجل 9 وأهدر واحدة.

وكشف صلاح قبل عامين كيف استطاع أن يصبح أحد المسددين الرئيسيين للجزائيات خلفا لجيمس ميلنر، ففي مقابلة مع قناة النادي أوضح: أعتقد أنه عندما أتيت لم أكن من بين أول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في ترتيب مسددي ركلات الجزاء، ثم كانت هناك مباراة ضد هدرسفيلد في يناير 2018 ، وأحرز هاري كين وقتها 21 أو 22 هدفاً، وبيننا فرق هدف واحد.

وأضاف: كان ميلنر في المباراة ولم أكن مدركًا تمامًا لكل ما يجري، قلت لنفسي حسنًا، سأسددها، وطلبت منه بلطف. جاءني بعض اللاعبين وقلت لهم أحتاج أن أسددها. أحتاج أن أسجل، نحن بالفعل متقدمون بهدفين، وبالنسبة لي ميلنر قال لي سددها، فسددتها وتساويت مع كين.