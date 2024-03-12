لاعب مصر أبكى جماهير كرة القدم ووحّد دعواتهم

سقط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر المصري فجأة دون مقدمات خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بعد توقف عضلة قلبه، إذ يرقد تحت الملاحظة بانتظار تحسن حالته في لقطة أثارت قلق جماهير كرة القدم على سلامة اللاعب.

وما زالت أعين جماهير كرة القدم في المنطقة العربية تترقب الأخبار عن سلامة اللاعب الذي يكمل عامه الحادي والثلاثين شهر يونيو المقبل، إذ كثفت الدعاء بسلامة اللاعب الذي بدأ مشواره الاحترافي مع كرة القدم قبل 11 عاماً.

ويعرف جمهور الزمالك رفعت أكثر من غيرهم كونه انضم إلى الفريق في 2016 قادماً من ناديه الأم إنبي، ومع القلعة البيضاء كان أحد الأبطال الذين احتفلوا بالفوز بكأس مصر شهر مايو 2018 على حساب سموحة بعد مباراة ماراثونية.

تجربة رفعت مع الزمالك امتدت لأربعة أعوام شهدت خلالها إعارته لفريق إنبي والاتحاد السكندري بين عامي 2019 و2020، ولعب بذات الملعب الذي شهد توقف عضلة قلبه، قبل أن ينتقل من الزمالك إلى المصري، ومن الأخير رحل إلى فيوتشر في أكتوبر 2021.

وخاض أحمد 10 مباريات مع الوحدة الإماراتي سجل خلالها هدفين، قبل أن يعود مجدداً إلى فيوتشر الذي ساعده بالفوز بكأس رابطة الأندية المصرية عام 2022 كأول بطولة رسمية في سجلات النادي.

وعلى الصعيد الدولي، كان الأميركي بوب برادلي مدرب مصر في 2013 أول من انتبه إلى موهبة لاعب الجناح بعدما ضمه للعب مباراة ودية أمام أوغندا شهر أغسطس من ذات العام في تشكيلة كان ضمنها النجم محمد صلاح ومحمد النني وحسام غالي.

وغاب رفعت عن المنتخب المصري حتى 2021 عندما شارك في بطولة كأس العرب وسجل خلالها هدفين ومن بعدها استدعاه المدرب إيهاب جلال لخوض مباراتين أمام إثيوبيا في تصفيات كأس إفريقيا وكوريا الجنوبية ودياً.