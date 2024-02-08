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لاعب وسط إنجلترا السابق لينجارد ينضم لسول الكوري

منذ دقيقتين
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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انضم جيسي لينجارد لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق إلى نادي إف.سي. سول بناء على عقد لمدة عامين الخميس وأصبح بذلك أشهر لاعب أجنبي يتعاقد مع أحد فرق الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم.

وأصبح لينجارد (31 عاما) لاعبا حرا منذ أن غادر نوتنجهام فورست في نهاية الموسم الماضي.

وكان لينجارد صعد مع منتخب إنجلترا لقبل نهائي كأس العالم كما فاز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وقال لينجارد في تسجيل مصور نشره النادي الكوري الجنوبي “دائما كنت أريد تحديات جديدة وذكريات جديدة في مسيرتي المهنية وأعتقد أن كوريا الجنوبية هي المكان الأفضل لتحقيق هذا.”

ويحظى نادي سول الذي يستخدم ملعب كأس العالم في العاصمة الكورية بشعبية كبيرة في بلاده وتوج باللقب المحلي ست مرات كانت أخرها في 2016.

وانتظر أكثر من 200 شخص في مطار إينتشون لاستقبال لينجارد عند وصوله للخضوع للفحص الطبي واتمام بعض الِإجراءات الأخرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال لينجارد في مؤتمر صحفي في سول اليوم الخميس “تلقيت عدة عروض منذ الصيف الماضي.

“فرق أخرى قدمت عروضا شفهية فقط. إف.سي سول قدم عرضا مكتوبا. وأظهر مسؤولو النادي جديتهم بالحضور إلى مانشستر للتأكد من حالتي البدنية. في هذا الوقت قررت الانضمام للنادي.”

وسيبدأ سول مسيرته في الموسم الجديد للدوري الكوري في مواجهة جوانججو إف.سي في ملعب الأخير في الثاني من مارس آذار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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