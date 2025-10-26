الأثنين 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
لافريسن يحقق التاريخ بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للدراجات

منذ ساعة واحدة
الهولندي هاري لافريسن

سطر الأسطورة الهولندي هاري لافريسن رقماً تاريخياً في بطولة العالم للدراجات على المضمار، بعدما أصبح أول متسابق يحقق أربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من البطولة، بعد تتويجه اليوم الأحد بسباق السرعة.

وكان لافريسن قد أحرز خلال الأسبوع الماضي الذهب في سباقات السرعة للفرق، وكيرين، وكيلومتر ضد الساعة، قبل أن يختم مسيرته في البطولة بالذهبية الرابعة، مؤكداً هيمنته على المنافسات. وحاول البريطاني مات ريتشاردسون، الذي مثل أستراليا سابقاً وغير جنسيته الرياضية بعد أولمبياد باريس 2024، منعه دون جدوى.

وبذلك يرتفع رصيد لافريسن من الألقاب العالمية إلى 20، إضافة إلى خمس ميداليات أولمبية، ثلاث منها في باريس 2024. وقال لافريسن: “هذا أمر مذهل، لم أكن أتوقع تحقيق أربع ذهبيات، رغم أن الفكرة كانت دوماً في ذهني. الفوز بسباق السرعة مهم جداً بالنسبة لي”.

وفي المنافسات الأخرى، حافظت اليابانية مينا ساتو على لقبها في سباق كيرين للسيدات، فيما فازت المكسيكية ياريلي أسيفيدو مندوزا بسباق النقاط للسيدات، وأحرز الإيطالي إيليا فيفياني الميدالية الذهبية في سباق الإقصاء للرجال في ختام مسيرته الرياضية.

    المصدر :
  • رويترز

