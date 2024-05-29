"لاميلا" يغادر إشبيلية بعد ثلاث سنوات في النادي الإسباني

غادر إريك لاميلا مهاجم توتنهام هوتسبير السابق إشبيلية بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى إشبيلية قادما من توتنهام في 2021، بعد أن شارك في 257 مباراة وسجل 37 هدفا في ثماني سنوات مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب لاميلا (32 عاما)، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو حزيران، دورا بارزا في مساعدة إشبيلية على الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في 2023 لكن الإصابات قلصت مشاركاته ليلعب 19 مباراة فقط الموسم الماضي الذي أنهاه النادي في المركز 14 في الدوري الإسباني.

وقال لاميلا في مقطع فيديو على موقع النادي أمس الثلاثاء “مثل كل مشاهد الوداع.. تأتي لحظة لا يتوقعها أي لاعب أبدا لكنني أتفهم الأمر كلاعب محترف. لكل شيء نهاية.

“عندما فزنا بالدوري الأوروبي، كان هذا هو ما جعل هذا النادي يدخل قلبي. لن أنساه أبدا. سعدت برد بعض الجميل لهذا النادي. شكرا لكم”.