الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لامين يامال بين اللاعبين الأعلى أجرا في عام 2025 ضمن قائمة فوربس التي يتصدرها رونالدو

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 10:01 مساءً
لامين يامال

لامين يامال

A A A
طباعة المقال

اقتحم لامين يامال جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاما النخبة المالية في عالم كرة القدم، حيث جاء ضمن قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين أجرا في عام 2025، متفوقا على مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وتصدر رونالدو قائمة فوربس الأخيرة بدخل مذهل بلغ 280 مليون دولار هذا العام، محافظا على هيمنته على قمة كرة القدم المالية بعد أن وقع اللاعب البالغ من العمر 40 عاما على تمديد عقده لمدة عامين مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقترب المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى وضعية الملياردير وتصدر قائمة الرياضيين الأعلي أجرا في العالم لثلاث سنوات متتالية في مايو أيار الماضي، من تسجيل 1000 هدف في مسيرته.

ويحتل منافسه منذ فترة طويلة ليونيل ميسي المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، حيث حصل مهاجم إنتر ميامي (38 عاما) على أغلب دخله من خلال الصفقات خارج الملعب.

وتضم محفظة ميسي للإعلانات وحقوق استخدام صوره واسمه شركات مثل أديداس ولايز وماستركارد، كما أطلق مشروبا رياضيا العام الماضي.

ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثالث في القائمة بحصوله على 104 ملايين دولار، مستفيدا من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

ويكمل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد (95 مليون دولار) وإرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (80 مليون دولار) قائمة الخمسة الأوائل، وهما لاعبان يتوقع أن يتنافسا على الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية في العقد المقبل.

الصعود الصاروخي ليامال

لكن الصعود الصاروخي للشاب يامال يهدد بإحداث هزة في النظام الحالي لكرة القدم.

وشهد موسم 2024-2025 الرائد للجناح الإسباني تسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع برشلونة بعد مساعدة إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.

وذكرت مجلة فوربس إن يامال عزز رعاته من خلال إضافة شركة بيتس باي دري إلى مجموعة تضم بالفعل شركات أديداس وكونامي وباوريد، مما دفع أرباحه إلى 43 مليون دولار.

وكافأ برشلونة اللاعب الشاب بعقد جديد حتى عام 2031 بعد فوز النادي بالثلاثية المحلية المكونة من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.

كما ورث يامال القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في السابق، وهو ما يمثل تسليما رمزيا للشعلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

رابطة اللاعبين الفرنسيين المحترفين
رابطة اللاعبين الفرنسيين تنضم إلى دعوى جماعية هولندية ضد الفيفا بعد حكم قضية ديارا
الاتحاد اللبناني لكرة القدم
انطلاق دوري المحترفين للأكاديميات.. موسم جديد يرسّخ احتراف كرة القدم الناشئة في لبنان
الاتحاد اللبناني للشطرنج الصيني
أحمد نجار يتوّج بطلاً للبنان في البطولة التاسعة للشطرنج الصيني

الأكثر قراءة

قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة