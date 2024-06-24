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لامين يامال يمنع من المشاركة في مباراة ألبانيا.. إليكم الأسباب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 12:44 مساءً
لامين يامال

لامين يامال

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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أنه من الممكن أن يتم تغريم المنتخب الإسباني اليوم في حال مشاركة لامين يامال في المباراة أمام ألبانيا في ختام مباريات الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في اليورو.

وبموجب القانون الألماني، لا يُسمح للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بعد الساعة 11 مساءًا بالتوقيت المحلي في ألمانيا، لذلك قد يتعين على المنتخب الإسباني دفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو في حال مشاركة يامال.

وتبدأ مباراة إسبانيا اليوم في تمام الساعة 9 مساءًا بالتوقيت المحلي وحتى في حال انتهاء المباراة قبل الساعة 11 فإنه يتم تضمين عملية الاستحمام والاهتمام الإعلامي غيرها من الأمور التي يقوم بها اللاعبون بعد المباريات.

ومن الجدير بالذكر أن لاعب برشلونة كان أساسيًا في المباراتين ضد كرواتيا وإيطاليا وانتهم قانون حماية الشباب في ألمانيا، لكن السلطات الألماني لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن.

    المصدر :
  • وكالات

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